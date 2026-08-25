Corte Plena toma decisión sobre quién sustituirá al fiscal general cuando no pueda ejercer

La Corte Plena decidió de manera unánime que la fiscal adjunta Karen Valverde continúe, por un año más, como fiscal subrogante del Ministerio Público.

La decisión fue tomada este lunes y permitirá que Valverde mantenga la responsabilidad de sustituir al fiscal general cuando este se encuentre temporalmente ausente o deba apartarse de un caso por alguna causa de inhibición.

La figura del fiscal subrogante está establecida en la Ley Orgánica del Ministerio Público y tiene como objetivo garantizar la continuidad de las funciones de la Fiscalía General cuando el fiscal general no pueda ejercer temporalmente el cargo o deba abstenerse de conocer un determinado asunto.

LEA MÁS: Ella es la fiscal que queda al frente del Ministerio Público cuando Carlo Díaz está ausente

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, juramentó a la fiscal adjunta Karen Valverde, como fiscal general subrogante. Foto: Fiscalía (Fiscalía/Fiscalía)

¿Qué funciones tendrá Valverde?

En caso de que se presente alguna de las situaciones contempladas por la ley, Valverde asumirá temporalmente las funciones que corresponden al fiscal general.

Actualmente, la jerarca se desempeña como fiscal adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, desde donde dirige procesos de formación para el personal de la institución y proyectos enfocados en mejorar la prestación del servicio público.

Tras conocer la decisión de la Corte Plena, Valverde resaltó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo del Ministerio Público y su papel dentro del sistema de justicia.

Valverde cuenta con una licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica; dos maestrías de la Universidad Estatal a Distancia, en Derechos Humanos y en criminología; otra maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional y un diplomado en Derechos Humanos que cursó en la Universidad para la Paz.