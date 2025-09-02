Sucesos

Ella es la fiscal que queda al frente del Ministerio Público cuando Carlo Díaz está ausente

Karen Valverde ha sido reelecta en este puesto en los últimos dos años

Por Alejandra Morales

Karen Valverde Chaves seguirá siendo la jefa del Ministerio Público cuando el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, tenga ausencias temporales.

A Valverde le ampliaron la función de fiscal subrogante este lunes 1° de setiembre y regirá hasta el próximo mes de setiembre del 2026.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, juramentó a la fiscal adjunta Karen Valverde, como fiscal general subrogante hasta setiembre del 2026. Foto: Fiscalía
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, juramentó a la fiscal adjunta Karen Valverde, como fiscal general subrogante hasta setiembre del 2026. Foto: Fiscalía (Fiscalía/Fiscalía)

Así lo decidió la Corte Plena, que votó una terna compuesta por otros dos fiscales adjuntos: Martha Brenes y Juan Carlos Cubillo.

Valverde está en este puesto desde el 12 de setiembre del 2023, durante los últimos dos años ha sido reelecta.

Ella se desempeña como fiscal adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, y asume como fiscal general ante ausencias temporales o inhibitorias del jerarca Carlo Díaz.

Valverde cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica; dos maestrías por la Universidad Estatal a Distancia: en Derechos Humanos y en Criminología; otra maestría en Administración de Justicia por la Universidad Nacional, y un diplomado en Derechos Humanos que cursó en la Universidad para la Paz.

Karen Valverde Chavesfiscal subrogantefiscalCarlo Díaz
