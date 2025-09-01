Esto pasó con profesor de 42 años sospechoso de llevar a una colegiala a un motel

Un profesor de apellidos Galo Reyes, de 42 años, es investigado por el presunto delito de abuso sexual, en perjuicio de una persona menor de edad.

Así lo confirmó la Unidad de Género de Goicoechea, que lleva este caso bajo el expediente 25-000803-1898-PE.

De momento no ha trascendido qué medidas pidió el Ministerio Público por estos supuestos hechos.

Este caso trascendió desde la mañana del viernes 29 de agosto anterior, cuando los padres de la adolescente ubicaron a la hija y pidieron coordinar con la Fuerza Pública.

Trascendió que Galo es un profesor de inglés del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Cartago.

Víctor Hugo Orozco, director regional del Ministerio de Educación Pública (MEP) de Cartago, confirmó que están al tanto de la situación, luego de que la mañana de este viernes 29 de agosto, los padres de familia de la adolescente informaran de lo ocurrido.

La adolescente de 16 años habría sido llevada al motel la madrugada de este viernes 29 de agosto. Fotografía: John Durán/Ilustrativa (JOHN DURAN)

“El centro educativo recibe la denuncia esta mañana (viernes) por parte del padre de familia de la menor de edad. En apariencia, los hechos ocurren en horas de la madrugada fuera del centro educativo.

“La institución activa los protocolos y atiende y tramita denuncia ante régimen disciplinario del MEP, así como de forma simultánea con las autoridades fiscales competentes”, señaló Orozco.

En apariencia, los padres de la adolescente se percataron de la situación y fue por medio del celular de la joven que lograron llegar hasta donde se encontraba y dieron la alerta a las autoridades.

La Fuerza Pública confirmó que a Galo lo detuvieron en San Francisco de Dos Ríos, luego de que la madre de la adolescente informara que dentro del establecimiento estaba la hija con un adulto, al sujeto lo llevaron a la delegación policial y luego lo pasaron a la Fiscalía.

