Costa Rica amaneció frío y ventoso por la onda tropical #37: estas zonas tendrán más lluvias

Este jueves amaneció frío y ventoso debido al paso de la onda tropical #37, que está cruzando Costa Rica y aumentando la inestabilidad atmosférica.

Además, los vientos alisios se mantendrán acelerados en el mar Caribe, aportando humedad hacia el país, por lo que persistirá un ambiente inestable en el territorio nacional.

La formación de tormentas cerca de la costa de Limón durante la mañana aumentará la posibilidad de lluvias en las regiones del Caribe y la Zona Norte, una vez que estas ingresen al país, señaló el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

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Costa Rica amaneció este jueves con bajas temperaturas y fuertes vientos debido al paso de la onda tropical #37. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, los aguaceros más importantes se presentarán durante la tarde a lo largo de los sectores montañosos del territorio nacional, debido a las condiciones de inestabilidad que acompañan el paso de la onda tropical.

Por la mañana, las condiciones serán más lluviosas en el Caribe y la Zona Norte, especialmente conforme las tormentas que se formen frente a la costa de Limón avancen hacia el territorio nacional.

Conforme avance el día, la humedad y la inestabilidad favorecerán la aparición de lluvias en diferentes sectores del país, con mayor énfasis en las zonas montañosas.

Para la noche, la posibilidad de lluvias disminuirá en buena parte del territorio nacional. No obstante, el IMN indicó que todavía existe probabilidad de precipitaciones en las montañas del Caribe y la costa del Pacífico Sur.