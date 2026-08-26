Sangrienta Navidad: condenan a un hombre que mató con un tubo a un extranjero con quien vivía

El caso por un sangriento crimen ocurrido en la Navidad de 2024 llegó a su fin, pues un hombre finalmente fue condenado por asesinar de forma atroz al señor con el que vivía en Alajuelita.

Así lo dio a conocer el Poder Judicial, indicando que en la sentencia del Tribunal Penal de Hatillo se declaró a un hombre de apellido Tucker Talavera como autor responsable del asesinato de un extranjero apellidado Taylor, de 60 años.

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Los jueces encargados del caso decidieron dictar una condena de 12 años y 6 meses de prisión contra Tucker tras encontrarlo responsable de un delito de homicidio simple en un crimen ocurrido el 25 de diciembre de 2024 en el sector de Monte Alto de Alajuelita.

“El hecho se dio en la casa donde el imputado y el ofendido residían. Supuestamente, ambos tuvieron una discusión y, al parecer, el imputado tomó un tubo y golpeó a la víctima en la cabeza, hasta ocasionarle la muerte”, indicó el Poder Judicial.

Tucker asesinó al extranjero en la Navidad del 2024. (Freepik)

El día después del crimen, es decir, el 26 de diciembre de 2024, el OIJ dio a conocer una versión que señalaba que el problema entre ambos hombres se habría producido durante Nochebuena.

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“Sobre la dinámica de los hechos, lo que se maneja de momento es que, al parecer, el ahora fallecido habría tenido un altercado con el sospechoso en horas de la noche del 24 de diciembre. Tiempo después, en apariencia, el sospechoso habría llegado hasta una casa de habitación donde se encontraba la víctima y aparentemente lo golpeó con un objeto contundente en su cabeza y cuello, posteriormente huyó de la escena”, detalló el OIJ.

Poco después del hecho, las autoridades lograron la detención de Tucker Talavera.