Sucesos

Deportan a 20 extranjeros tras cumplir condenas por drogas, robo y tentativa de homicidio

20 extranjeros con sentencias cumplidas fueron enviados en vuelo chárter a Colombia y Ecuador

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Por Silvia Coto
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Veinte extranjeros en condición migratoria irregular fueron deportados este miércoles de Costa Rica, luego de haber cumplido sentencias por diferentes delitos, entre ellos infracción a la Ley de Psicotrópicos, robo, tráfico de drogas y tentativa de homicidio.

Este miércoles fueron deportados 20 extranjeros que cumplieron pernas en el país
Este miércoles fueron deportados 20 extranjeros que cumplieron pernas en el país (cortesía/cortesía)

La Policía Profesional de Migración realizó la deportación desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, , como parte de los operativos para evitar que permanezcan en el país personas extranjeras que se encuentren en condición migratoria irregular o que hayan cometido delitos.

Migración detalló que los 20 deportados salieron del país en un vuelo tipo chárter que cubrió la ruta San José-Colombia-Ecuador.

Del grupo, 14 personas eran de nacionalidad colombiana: dos mujeres y 12 hombres. Además, fueron deportados seis ciudadanos ecuatorianos, todos hombres.

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Las autoridades indicaron que estas personas ya habían cumplido las respectivas sentencias por los delitos por los que fueron condenadas, pero además presentaban una condición migratoria irregular que permitió ejecutar su deportación.

Según informó la Policía Profesional de Migración, el proceso de deportación se realizó con recursos, asesoría técnica y apoyo logístico del Gobierno de Estados Unidos.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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