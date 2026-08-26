OIJ allana casas donde habría estado secuestrado un hombre que podría seguir vivo

Un hombre permanece desaparecido y podría estar secuestrado, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan una intensa investigación que este miércoles llevó a tres allanamientos en Horquetas de Sarapiquí.

Vladimir Muñoz, subdirector general a. i. del OIJ, explicó que la investigación comenzó el pasado sábado, luego de que las autoridades recibieron una denuncia relacionada con un aparente secuestro extorsivo.

Ellos están en fuga si los ve llama el 8008000645 Foto: OIJ (Cor/cortesía)

Según detalló Muñoz, el hombre de apellido Estrada habría viajado el viernes por la tarde desde Santa María de Dota hacia Sarapiquí, acompañado por un hombre que aparentemente trabajaba como taxista informal.

Una vez en Sarapiquí, los familiares de Estrada comenzaron a recibir llamadas en las que les exigían fuertes sumas de dinero a cambio de su liberación.

Sin embargo, la familia no realizó ningún pago. El sábado dejó de recibir llamadas y acudió a las autoridades para denunciar la desaparición.

Los investigadores lograron establecer que el último punto donde fue ubicado Estrada correspondía a Horquetas de Sarapiquí. Además, determinaron que el taxista informal que lo trasladó hasta esa zona posteriormente habría sido dejado en libertad, aparentemente sin que mediara un pago.

El OIJ detuvo a dos personas como sospechosas de un secuestro mientras buscan a la víctima y tres sospechosos. Foto: OIJ (Cor/cortesía)

A partir de las primeras diligencias, los agentes identificaron tres lugares de interés donde presuntamente habría sido trasladada la víctima y establecieron que cinco personas podrían estar vinculadas con el secuestro extorsivo.

Allanamientos

Los agentes de Los Santos, en conjunto con el Ministerio Público, ejecutaron varios allanamientos desde aproximadamente las 4 a. m. de este miércoles.

En total se realizaron tres allanamientos en Horquetas de Sarapiquí. Los sitios allanados serían aquellos donde habría permanecido retenido Estrada.

También se allanó un búnker, donde las autoridades localizaron, entre otras evidencias, cantidades de droga.

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Muñoz indicó que, de acuerdo con las pesquisas, el grupo investigado aparentemente estaría relacionado con el tráfico de drogas, pero además podría tener vínculos con actividades de secuestro extorsivo.

Durante los operativos fueron detenidos dos hombres: uno de apellido Pereira, de 27 años, y otro de apellido Castillo, de 24.

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OIJ cree que la víctima podría estar viva

Uno de los puntos que mantienen concentrados a los investigadores es el paradero de Estrada.

Muñoz señaló que de acuerdo con la información obtenida durante las diligencias, la víctima podría estar con vida, aunque aclaró que las autoridades todavía no pueden confirmar su situación.

“La prioridad de nosotros es ubicar a la persona que está secuestrada”, explicó el subdirector del OIJ.

Los investigadores encontraron indicios que apuntan a que Estrada habría permanecido en uno de los inmuebles allanados, por lo que ahora analizan toda la evidencia recolectada.

Además, se realizan inspecciones en zonas cercanas con el objetivo de localizar a la víctima, sin descartar ninguna posibilidad, incluida la de encontrarla sin vida.

El móvil por el cual Estrada habría viajado desde Santa María de Dota hasta Sarapiquí también permanece bajo investigación.