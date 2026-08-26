Detienen a sospechoso de ataque a balazos en Alajuelita cuando viajaba en moto robada

La Fuerza Pública detuvo a un hombre como sospechoso de participar en el ataque a balazos contra un hombre de 30 años ocurrido la noche de este martes en Los Filtros, en San Josecito de Alajuelita, San José.

Según la información policial, la víctima habría sido atacada por dos hombres que viajaban en una motocicleta.

Tras recibir la alerta, varias unidades del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) realizaron un operativo y establecieron cierres de carretera para intentar localizar a los sospechosos.

Al sospechoso de herir a un hombre en Alajuelita lo detuvieron y le decomisaron la moto. (Cortresía/Cortesía)

La motocicleta fue ubicada en una alameda de San Felipe de Alajuelita, donde los oficiales detuvieron a un hombre de apellido Aguirre, quien coincidía con las características aportadas sobre uno de los sospechosos.

Además, el hombre llevaba un bolso utilizado para entregas de comida, que también estaría relacionado con el hecho investigado.

El otro sospechoso no fue localizado durante el operativo.

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Uno de los datos que llamó la atención de los oficiales es que la motocicleta en la que viajaban los sospechosos tenía una denuncia por robo desde junio de este año.

Mientras tanto, el herido fue trasladado a un centro médico para recibir atención por las heridas de bala que sufrió durante el ataque.

Aguirre quedó a las órdenes del Juzgado de Turno Extraordinario del Segundo Circuito Judicial de San José, donde se determinará su situación jurídica.

Las autoridades investigan si el herido está relacionado con un doble homicidio en el que fallecieron una mujer embarazada en Desamparados y su amiga; sin embargo, las investigaciones apenas comienzan.

La joven embarazada vivió hasta hace poco en Alajuelita.