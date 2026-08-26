Motociclista muere tras violenta colisión en Cartago

Un motociclista falleció la mañana de este miércoles tras verse involucrado en una colisión ocurrida en el centro de Cartago.

El accidente se registró en las cercanías de la escuela Winston Churchill, en el distrito Oriental.

Por circunstancias que deberán ser determinadas por las autoridades, la motocicleta en la que viajaba la víctima chocó contra un vehículo. La fuerza del impacto provocó que el motociclista saliera expulsado varios metros y terminara sobre la calle.

Un motociclista falleció en un accidente este miércoles en Cartago (cortesía/Cortesia)

Los cuerpos de emergencia se desplazaron hasta el sitio; sin embargo, al atender al hombre, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La escena quedó bajo custodia de la Policía Municipal, Policía de Tránsito y Fuerza Pública, mientras se esperaba la llegada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Los investigadores deberán realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la Morgue Judicial, además de recopilar evidencia que permita establecer con precisión cómo ocurrió la colisión y las circunstancias que provocaron la muerte del motociclista.

Debido al operativo y al cierre de la carretera, durante la mañana se ha generado una importante congestión vehicular en el centro de Cartago.

Las autoridades recomiendan a los conductores buscar rutas alternas y tener paciencia mientras se realizan las diligencias correspondientes en el lugar.