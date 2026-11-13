Costa Rica entrega a Francia a dos hombres requeridos por homicidio y narcotráfico

Los dos hombres requeridos por la justicia de Francia fueron extraditados la tarde de este jueves 12 de noviembre, luego de que las autoridades costarricenses concretaran su entrega.

Se trata de un italiano de apellido Basile, de 68 años, y de un colombiano naturalizado costarricense de apellido Pablot, de 48 años.

Los hombres fueron extraditados a Francia. Foto: OIJ (oij/OIJ)

La diligencia fue ejecutada por agentes de la Oficina Central Nacional INTERPOL San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con dirección funcional del Ministerio Público.

Ambos fueron trasladados en un vuelo con destino a Francia, donde deberán responder ante las autoridades judiciales que los requieren.

Basile es requerido por las autoridades francesas como sospechoso de los delitos de homicidio calificado y extorsión.

Según la información del OIJ, se le relaciona con el asesinato de un ciudadano francés de apellido Gazel, ocurrido el 5 de octubre de 2021 en Santa Cruz, Guanacaste.

Gazel fue atacado a balazos frente a su vivienda por un hombre que huyó en motocicleta junto con otra persona.

Basile fue detenido por agentes de INTERPOL en noviembre de 2025, en San José. Su extradición fue autorizada por el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José.

El segundo extraditado, Pablot, es requerido por las autoridades francesas por su presunta participación en el delito de tráfico internacional de estupefacientes.

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Según el OIJ, al parecer, formaba parte de una agrupación dedicada al envío de droga desde Colombia hacia Francia y otros países europeos.

Este hombre fue detenido en setiembre de 2025 por agentes de la Oficina Especializada contra el Crimen Organizado.

Vladimir Muñoz, subdirector general a. i. del OIJ, explicó que estas diligencias forman parte del trabajo conjunto con el Ministerio Público y las autoridades internacionales para combatir el crimen organizado.

El jerarca destacó que la legislación vigente permite que personas requeridas por otros países puedan ser entregadas a sus autoridades judiciales para enfrentar procesos por delitos cometidos fuera de Costa Rica.

Muñoz señaló que el caso de Pablot es uno de los primeros procesos de extradición coordinados con Francia por hechos relacionados con el tráfico internacional de drogas.