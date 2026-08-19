Costa Rica llega a una cifra que muestra los niveles de violencia que vivimos: 500 asesinatos en ocho meses

Costa Rica alcanzó una cifra que refleja el nivel de violencia que ha golpeado al país durante este 2026: 500 personas han muerto de manera violenta en los primeros ocho meses del año.

Los dos casos más recientes ocurrieron la tarde y noche de este martes 18 de agosto en La Uruca, San José, donde un hombre de nacionalidad argentina fue asesinado a balazos, y en Pueblo Redondo, en Chacarita de Puntarenas, donde un joven de 17 años murió tras recibir múltiples impactos de bala.

A estos hechos se suma una jornada especialmente violenta registrada en Cartago, donde cuatro personas murieron en hechos violentos ocurridos con una diferencia aproximada de ocho horas entre la noche del lunes 17 de agosto y la madrugada del martes 18.

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Costa Rica alcanzó 500 muertes violentas en los primeros ocho meses de 2026. Al menos 390 personas murieron por heridas provocadas con armas de fuego. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La cifra evidencia el peso que tienen las armas de fuego en estos hechos. De las 500 muertes violentas registradas, al menos 390 fueron provocadas con armas de fuego, lo que las convierte en el principal instrumento utilizado para acabar con vidas.

San José encabeza la lista como la zona con mayor cantidad de muertes violentas, seguida por Limón y Puntarenas.

Aún faltan más de cuatro meses para que termine el año, por lo que las autoridades mantienen la atención sobre el comportamiento de la violencia y los homicidios en el país. Eso sí, hay una baja en comparación con la misma fecha de hace un año, en el que se registraban 560 homicidios hasta el 17 de agosto del 2025.

Cada una de estas cifras representa una familia afectada y una historia que terminó de manera violenta, mientras las autoridades continúan con investigaciones para esclarecer los casos y determinar responsabilidades.