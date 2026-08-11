Costa Rica tendrá una semana ventosa y seca antes de la llegada de una fuerte onda tropical

El clima en Costa Rica tendrá condiciones variables durante esta semana, marcado inicialmente por fuertes vientos alisios y un ambiente más seco en buena parte del territorio, pero con un cambio importante previsto para el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico, el país continúa atravesando el característico periodo canicular de la primera quincena de agosto, durante el cual los vientos alisios permanecen acelerados, principalmente en el centro y norte del territorio nacional.

Se esperan vientos fuertes, aunque la intensidad comenzaría a disminuir a partir de este miércoles, cuando pasarían a valores moderados durante el resto de la semana.

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El tiempo tendrá pocos cambios durante buena parte de la semana, con vientos fuertes, pocas lluvias y condiciones secas en varias zonas del país. Foto: Ilustrativa (Canva/Canva)

Estas condiciones favorecerán un tiempo predominantemente seco en Guanacaste y el Valle Central, donde, además, se mantendrán los vientos. No obstante, podrían presentarse lluvias ocasionales durante las mañanas en el Caribe y la zona norte.

Mientras tanto, en el Pacífico Sur existe la posibilidad de aguaceros aislados durante las tardes.

Dos ondas tropicales pasarán por el país

El panorama también estará condicionado por el tránsito de dos ondas tropicales.

La onda tropical #31 atravesará el territorio nacional entre este martes y el miércoles. Sin embargo, los pronósticos apuntan a que será de débil intensidad, por lo que no se anticipa un cambio significativo en las condiciones del tiempo.

La situación sería diferente hacia el cierre de la semana.

Particularmente para este domingo, se anticipa el paso de la onda tropical #32, que tendría una intensidad mayor y podría provocar un incremento en los niveles de humedad.

Ese aumento de humedad favorecería una mayor posibilidad de aguaceros fuertes en diferentes sectores del país, por lo que las condiciones podrían cambiar de manera importante respecto a las jornadas más secas y ventosas que se esperan durante buena parte de la semana.

De esta manera, el tiempo presentará una evolución marcada: vientos alisios acelerados y condiciones secas en varias regiones durante los primeros días, una disminución gradual de esos vientos a partir del miércoles y un posible aumento de las lluvias hacia el domingo debido al paso de la onda tropical #32.