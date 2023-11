Costurera y sus hijos necesitan ayuda para reponerse de incendio que los dejó con las manos vacías

El incendio arrasó con todo a su paso. Foto: Cortesía

Un voraz incendio ocurrido en Alajuelita dejó a Gabriela Rodríguez con las manos totalmente vacías, pues las llamas no solo arrasaron con su casa, sino que también destruyeron por completo su taller de costura, con el cual se ganaba la vida.

“Lo perdimos todo, no se pudo sacar absolutamente nada, yo tenía tres máquinas de coser industriales y las perdí por completo”, contó.

El siniestro ocurrió el pasado jueves, a eso de las 11:30 a.m. en Alajuelita, específicamente en el sector de La Chorotega, a un costado del abastecedor 18 Kilates.

Gabriela contó que su casa estaba en un segundo piso, pues en la primera planta se encontraba la vivienda de su mamá, la cual también resultó sumamente afectada por las llamas.

“Donde terminaba mi casa, al lado de atrás, estaban dos cuartos de mis hermanos, ahí fue donde ocurrió un cortocircuito y como yo tenía un tallercito de costura se nos fue todo por el incendio”, comentó.

Según Rodríguez, ella y sus familiares lograron salir a tiempo de las casas gracias a que uno de sus hijos les avisó que algo extraño estaba pasando.

Así quedó el taller de costura y la casa de Gabriela. Foto: Cortesía

“Una de mis hijos llegó y me dijo: ‘Mamá, huele a quemado’, yo le respondí que seguro era uno de mis hermanos que estaba soldando y me dijo: ‘No mamá, es que del cuarto mío sale humo’, fue ahí cuando entré y vi que era exagerado el humo, entonces le pegué un grito a mi hermano para que se fijara y luego me dijo que saliéramos porque ya no había nada que hacer”.

Gabriela contó que ella y sus dos hijos, de 8 y 10 años, solo lograron salir con la ropa que llevaba puesta, mientras que su mamá apenas alcanzó a salvar algunas cosas, como una refrigeradora, con una ayuda de los vecinos.

Debido a esta situación, Gabriela y sus hijos se están quedando en la casa de una de sus hermanas, mientas que su mamá fue recibida en la vivienda de otra hermana.

“Ahorita, gracias a Dios y a las personas de buen corazón, nos ha llegado bastante comidita y ropa, la ayuda que necesitamos más que todo es para la casa”.

Si usted desea ayudar a Gabriela y a su familia puede contactarla al teléfono 8909-6580, el cual también cuenta con SINPE Móvil.