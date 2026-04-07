Crimen en la plantación: encuentran a hombre muerto con disparo en el pecho

El cuerpo de un hombre identificado como Yeison Rodríguez fue encontrado la mañana de este martes en una plantación bananera en Limón.

El hallazgo se dio en la Finca Duacarí 5, en Duacarí, Guácimo de Limón.

El OIJ trabaja en el levantamiento del cuerpo. (Silvia Coto)

Tras la alerta una ambulancia de la Cruz Roja fue desplazada al sitio. A su llegada, los paramédicos ubicaron al hombre herido a balazos en el tórax, ya no presentaba signos vitales.

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Según la información preliminar, el cuerpo fue encontrado dentro de la plantación bananera, en circunstancias que aún no están claras.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes iniciaron las investigaciones para determinar lo ocurrido y dar con los responsables.