Sucesos

Cruel crimen: hombre murió de una puñalada y asustó a vecinos de Aserrí

Ataque con cuchillo en el abdomen ocurrió en San Gabriel de Aserrí a las 11:43 p. m.

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Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado la noche de este miércoles luego de ser atacado con un cuchillo en el abdomen, en San Gabriel de Aserrí, San José.

El reporte de emergencia ocurrió a las 11:43 p. m., cuando se alertó sobre una persona herida de gravedad.

Personal de la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública atendieron la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia.
Un hombre fue asesinado de una puñalada. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Al lugar se desplazó una unidad básica de la Cruz Roja, cuyos paramédicos al llegar encontraron al hombre gravemente herido y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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De momento, no han trascendido la identidad de la víctima ni las circunstancias que provocaron la agresión.

El caso deberá ser investigado por las autoridades judiciales, para dar con el responsable de la mortal agresión.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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