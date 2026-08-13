Cruel crimen: hombre murió de una puñalada y asustó a vecinos de Aserrí

Un hombre fue asesinado la noche de este miércoles luego de ser atacado con un cuchillo en el abdomen, en San Gabriel de Aserrí, San José.

El reporte de emergencia ocurrió a las 11:43 p. m., cuando se alertó sobre una persona herida de gravedad.

Un hombre fue asesinado de una puñalada. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Al lugar se desplazó una unidad básica de la Cruz Roja, cuyos paramédicos al llegar encontraron al hombre gravemente herido y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Esto dice el papá de motociclista fallecido en accidente con Gustavo Peláez

De momento, no han trascendido la identidad de la víctima ni las circunstancias que provocaron la agresión.

El caso deberá ser investigado por las autoridades judiciales, para dar con el responsable de la mortal agresión.