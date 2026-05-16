Sucesos

Cruz Roja busca a hombre y mujer extraviados en montaña de Pejibaye

Dos adultos, un hombre y una mujer, son buscados por unos 15 socorristas en una zona montañosa de Pejibaye

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja mantiene un amplio operativo de búsqueda para localizar a dos personas, un hombre y una mujer, reportadas como extraviadas la tarde de este viernes en Pejibaye de Jiménez, en Cartago.

Búsqueda de pareja en zona montañosa en Pejibaye
Búsqueda de pareja en zona montañosa en Pejibaye (Cruz Roja/Cortesía)

Según informó Daniel Umaña, rescatista de la Cruz Roja, el reporte ingresó mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que activó de inmediato la movilización de equipos de rescate hacia la zona.

Para atender la emergencia, fueron despachadas varias ambulancias.

En total, cerca de 15 socorristas trabajan en el ingreso y rastreo dentro de una zona montañosa, donde intentan ubicar a las dos personas desaparecidas.

Búsqueda de pareja en zona montañosa en Pejibaye
Búsqueda de pareja en zona montañosa en Pejibaye (Cruz Roja/Cortesía)

Las labores continúan en desarrollo y, de momento, no se ha informado sobre el paradero de los extraviados.

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Según datos de la Cruz Roja Costarricense, en lo que va del 2026 ya se contabilizan 57 incidentes relacionados con personas extraviadas en montaña en distintos puntos del país.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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