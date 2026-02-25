Sucesos

Cruz Roja reporta que los pacientes baleados en Hatillo están graves y críticos

Una muchacha inocente fue alcanzada por las balas

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja confirmó que varios de los pacientes baleados la tarde de este martes en la ciudadela 25 de Julio, en Hatillo, se encuentran en estado grave y crítico, tras la violenta balacera que estremeció a la comunidad.

Minyar Collado, paramédico de la Benemérita, detalló que en la escena los cruzrojistas atendieron a dos hombres en condición crítica, quienes fueron trasladados de inmediato a centros médicos.

LEA MÁS: Balacera en la Ciudadela 25 de Julio deja seis heridos, entre ellos un menor de 12 años

Además, indicó que otras personas que se encontraban en el sitio llevaron a varios heridos en vehículos particulares a la clínica Solón Núñez.

Posteriormente, tres ambulancias adicionales se desplazaron hasta ese centro médico para llevar a cabo el traslado de tres personas más, dos en condición grave y uno en condición crítica, hacia hospitales capitalinos.

La escena fue controlada por la Fuerza Pública.

últimas horas cruz roja
La Cruz Roja informó que cinco personas resultaron heridas de bala. (Cruz Roja/Cortesía)

Vecinos del sector manifestaron haber escuchado múltiples detonaciones durante el ataque. En medio del tiroteo, una muchacha inocente habría sido alcanzada por las balas, lo que ha generado consternación.

Las autoridades mantienen presencia en la zona mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este nuevo hecho de violencia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cruz roja25 de juliohatilloheridos de balabaleadosbalacera hatillotiroteo
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.