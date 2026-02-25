Cruz Roja reporta que los pacientes baleados en Hatillo están graves y críticos

La Cruz Roja confirmó que varios de los pacientes baleados la tarde de este martes en la ciudadela 25 de Julio, en Hatillo, se encuentran en estado grave y crítico, tras la violenta balacera que estremeció a la comunidad.

Minyar Collado, paramédico de la Benemérita, detalló que en la escena los cruzrojistas atendieron a dos hombres en condición crítica, quienes fueron trasladados de inmediato a centros médicos.

Además, indicó que otras personas que se encontraban en el sitio llevaron a varios heridos en vehículos particulares a la clínica Solón Núñez.

Posteriormente, tres ambulancias adicionales se desplazaron hasta ese centro médico para llevar a cabo el traslado de tres personas más, dos en condición grave y uno en condición crítica, hacia hospitales capitalinos.

La escena fue controlada por la Fuerza Pública.

La Cruz Roja informó que cinco personas resultaron heridas de bala. (Cruz Roja/Cortesía)

Vecinos del sector manifestaron haber escuchado múltiples detonaciones durante el ataque. En medio del tiroteo, una muchacha inocente habría sido alcanzada por las balas, lo que ha generado consternación.

Las autoridades mantienen presencia en la zona mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este nuevo hecho de violencia.