Cruzrojista que participa en la Olimpiadas Especiales ganó una medalla de oro

Una medalla de oro se traerá a Costa Rica el cruzrojista voluntario Israel Solano Jiménez, de 25 años, quien representó al país en las Olimpiadas Especiales de Berlín 2023.

El muchacho se convirtió en el mejor nadador en los 800 metros en piscina.

Él se enfrentó a un italiano, un sudafricano y a un salvadoreño. Israel asegura que tuvo que ser fuerte mentalmente porque el centroamericano a cada rato le decía que iba por esa medalla de oro, pero el tico se propuso que sería para Costa Rica.

Israel Solano es un orgullo para la Cruz Roja y para Costa Rica. Foto: Cortesía Israel para La Teja

“Cada vez que me topaba al muchacho de El Salvador me decía que iba a ganar y él me ganó en la competencia de aguas abiertas, desde ese momento ya había una rivalidad, pero al final pude comenzar y terminar con un buen ritmo, saqué una ventaja de cincuenta metros y detrás mío venía el italiano con quien al final terminé haciendo una amistad”, expresó el ganador.

Israel, además, ganó el quinto lugar en la competencia de natación de los 1.500 metros en aguas abiertas.

En la Cruz Roja señalaron que están orgullosos de su compañero.

“Enviamos un efusivo agradecimiento y felicitación a Israel, no solo por ser ejemplo de vocación y servicio como cruzrojista, sino también por su disciplina deportiva, la cual ha permitido poner en alto el nombre de Costa Rica durante las Olimpiadas”, señalaron en las redes sociales de la Benemérita.

Israel Solano Jiménez llegará a suelo nacional con su medalla de oro. Foto: Cortesía Israel para La Teja

Israel es vecino de Zapote, tiene autismo y siempre busca dar lo mejor de sí mismo. Trabaja en las oficinas de Dirección Nacional de Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias (Dinager).

El joven anda con una delegación de 12 personas y regresarán a suelo tico a finales de este mes.