“Cuando me llegue la hora de morir que sea por vejez, no por irresponsabilidad de alguien”

Elías Rodríguez. Foto cortesía Jorge Rodríguez. A sus 82 años don Elías Rodríguez se encuentra mejor que un carajillo. Foto cortesía Jorge Rodríguez.

Don Elías Rodríguez, el señor de 82 años a quien un funcionario de salud trató de engañar al no inyectarle la primera dosis de la vacuna anticovid, es todo un ejemplo de responsabilidad, ya que pese al amargo momento que le hicieron pasar, él ya cumplió con ponerse la tercera dosis.

“El miércoles (15 de diciembre) me la pusieron en la iglesia de El Pilar, en Tres Ríos, que fue donde se dio el problema (engaño) y la verdad es que me dio una reacción muy dura, porque al día siguiente amanecí un poco enfermo, pero todo vale la pena con tal de estar inmunizado durante por lo menos un tiempo”, contó.

Don Elías nos habló de este tercer pinchazo durante una entrevista que le hicimos para saber cómo se encontraba tras el escándalo que se dio debido a la supuesta falta cometida el 28 de abril por el funcionario de salud apellidado Arrieta González, a quien el video grabado por un hijo del señor dejó al descubierto. Gracias a eso se frenó un engaño y muchos nos despabilamos.

“El miércoles nuevamente mi hijo Jorge hizo un video y esta vez sí me vacunaron, precisamente la jefa de los vacunadores de aquí, de Tres Ríos, fue la que me vacunó”, contó entre risas.

Noticia lamentable

video tres ríos vacunación. Foto: Captura El video grabado por el hijo de don Elías fue el que permitió descubrir la situación. Foto: Captura

Don Elías dice que son muy pocas las personas que aún le preguntan por lo ocurrido, los únicos que lo mantienen muy presente son sus seres queridos, pues saben que el caso debe ser resuelto en el campo judicial.

“Aquello fue lamentablemente, una noticia bastante triste que se hizo viral, lo que pasó no desmerita a la Caja Costarricense de Seguro Social, porque igual en cualquier lugar hay gente buena, regular y mala, así como personas responsables e irresponsables.

“Pero sencillamente con mi salud no juego ni yo, cuando me llegue la hora de morir que sea por vejez, no por irresponsabilidad de alguien”, dijo tajante.

En cuanto al video grabado en aquella ocasión, don Elías contó que esa idea surgió en sus hijos debido a que, en apariencia, habían escuchado de casos similares en otros países y sin pensar que eso les pudiera pasar a ellos decidieron no jugársela y grabar el pinchazo.

“Siempre he dicho la verdad, la falta existió y fue muy grave porque se puso en peligro mi salud e incluso mi vida, porque si no hubiese sucedido eso de que mi hijo sacó el video de la falsa vacunación yo me hubiera ido, porque él (Arrieta) me clavó la aguja en el brazo, entonces yo me hubiera ido confiado y la verdad es que el riesgo para mí hubiera sido terrible”, dijo.

Elías Rodríguez, vacunado Dos días después del engaño don Elías recibió la primera dosis. de Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Firme hasta el final

Pese a que no le gusta mucho hablar de lo sucedido, don Elías tiene algo muy claro y es que se mantendrá firma hasta el final con su denuncia. Lo ve, naturalmente, como un hecho que nunca más debe repetirse.

“Yo no desisto de mantener la acusación, esto no es de que yo me retiro y aquí no pasa nada, porque aquí sí pasó y pasó mucho, y yo mantengo mi decisión porque si fui capaz de denunciar una falta tengo que sostenerla y eso es lo que estoy haciendo.

“Si los tribunales determinan que ese señor es inocente, bueno, eso está en sus manos, porque ellos tienen todo el poder; si es declarado culpable es porque este señor se buscó el problema que tiene y yo, en realidad, no tengo problemas”, dijo.

El próximo 15 de enero don Elías cumplirá 83 años, y de salud está mejor que muchos de veinte.