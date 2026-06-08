¿Cuántos gramos de marihuana se necesitan para ser detenido en Costa Rica? Esto dice la ley

La reciente detención del boxeador costarricense Bryan “Tiquito” Vázquez, quien figura entre dos hombres aprehendidos por la Fuerza Pública de Heredia en un caso en el que se decomisaron 72,9 gramos de aparente marihuana, reavivó una de las preguntas más frecuentes entre los costarricenses: ¿cuántos gramos de marihuana puede portar una persona legalmente?

La respuesta podría sorprender a muchos, pues en Costa Rica no existe una cantidad específica establecida por ley que se considere automáticamente para consumo personal.

Bryan Tiquito Vásquez fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32. (Foto: cortes/Foto: cortesía)

No hay una cantidad legal definida

De acuerdo con información publicada por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), no existe una cantidad de marihuana permitida por la legislación costarricense.

"No existe una cantidad permitida; dependerá de cada caso determinar si la persona porta la sustancia para consumo personal o para otros fines comerciales", señala la institución.

Esto significa que no hay una regla que indique que una persona puede portar determinada cantidad de gramos sin consecuencias legales.

Más bien, las autoridades analizan cada situación de forma individual para determinar si existen indicios de venta, distribución o cualquier actividad relacionada con el narcotráfico.

Según el IAFA, una persona puede ser detenida si la cantidad de droga que transporta hace presumir que no es para consumo personal.

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Sin embargo, la institución también aclara que el consumo de marihuana en sí mismo no está penalizado en Costa Rica.

"Si la cantidad de droga que porta la persona es poca, probablemente solamente se la decomisarán“, detalla el organismo.

Marihuana (Fines ilustrativos) (OIJ/Cortesía)

¿Cómo se define si es o no de consumo propio?

El abogado penalista Boris Molina explicó a La Teja que uno de los principales puntos que genera confusión es que muchas personas creen que existe una cantidad específica de marihuana permitida para consumo personal, cuando en realidad la legislación costarricense no establece un límite exacto.

“Bueno, esto es muy relativo, porque resulta que ni la Ley 8204 ni la Ley 10.113 establecen un mínimo o un máximo para poder tener para consumo personal. Es casuístico; lo que se tiene que analizar son las circunstancias del caso particular y cómo se da la detención”, explicó el especialista.

Molina señaló que las autoridades deben valorar diversos factores para determinar si la droga estaba destinada al consumo personal o si existen indicios de otro tipo de actividad.

“Depende de la situación, de cómo esté empaquetado; se puede determinar si es propiamente para consumo o si se puede determinar que está comercializándose, que es para venta o que es para transporte, entre otras circunstancias”, añadió.

El abogado insistió en que no existe una cantidad oficial definida por la legislación costarricense.

“No existe una cantidad específica. Se han rumoreado algunos números, pero no es cierto. Una cosa son los temas industriales y otra muy distinta los casos relacionados con consumo personal”, concluyó.

Mucho cuidado si va conduciendo

Otro aspecto importante es que una cosa es portar marihuana y otra muy distinta conducir bajo sus efectos.

El IAFA recuerda que la Ley de Tránsito permite a las autoridades realizar controles para detectar conductores bajo la influencia de drogas.

Además, el artículo 261 bis del Código Penal establece el delito de conducción temeraria, que contempla penas de prisión para quienes manejen vehículos bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o estupefacientes.

La legislación señala que quienes sean encontrados conduciendo bajo la influencia de drogas podrían enfrentar penas de uno a tres años de prisión, además de una inhabilitación para conducir que puede ir de dos a cuatro años.

El caso de Bryan “Tiquito” Vázquez

Oficiales de la Fuerza Pública de Heredia detuvieron durante la madrugada del domingo a dos hombres que viajaban en un vehículo sobre la Ruta 32.

Según el reporte policial, en la intervención se decomisaron 72,9 gramos de aparente marihuana y ₡1.301.000 en efectivo.

Los sospechosos fueron identificados por los apellidos Vásquez, quien conducía el vehículo, y Cascante, quien viajaba como acompañante. Ambos quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales.

Se confirmó que uno de ellos era el exboxeador nacional, quien ya quedó en libertad, pero será investigado y el proceso se mantiene abierto en la Fiscalía de Heredia.