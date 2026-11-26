Katherine Villalobos Williams, de 39 años, a quien sus seres queridos llamaban Kate, fue víctima de un cruel crimen y para su familia no hay día que no los entristezca su ausencia.

Alegre, carismática, sencilla y siempre dispuesta a ayudar a quienes la rodeaban.

El sospechoso según la Fiscalía sigue en fuga y fue declarado reo rebelde (Cortesía/Cortesía)

Esa es la imagen que su prima, Yendry Artavia Peña, quiere que permanezca en la memoria de quienes conozcan su historia.

Su familia reclama justicia, en un caso que lleva cinco años esperando por un juicio.

“Era de esas personas que encontraban la manera de sacarles una sonrisa a los demás, incluso en los momentos difíciles. Fue madre de cuatro hijos, dos varones y dos mujeres, por quienes luchó y trabajó cada día para sacarlos adelante. Era una mujer esforzada, solidaria y entregada a las personas que amaba”, dijo Artavia.

Después de vivir un divorcio, Kate decidió darse una nueva oportunidad en el amor. En diciembre de 2019 se casó con un hombre de apellido Navarro, con la esperanza de comenzar una nueva etapa. Sin embargo, según relató su prima, durante esos meses sufrió agresiones por parte de su esposo.

Yendry aseguró que Katherine intentó huir de esa situación, pero que recibía amenazas. También recordó que existían medidas de protección por violencia.

Katherine Villalobos Williams fue asesinada en su casa en Guanacaste (Cortesía/Cortesía)

El 3 de agosto de 2020, la vida de Kate terminó de manera trágica. Un mes antes había perdido a su abuela, quien fue como una madre para ella.

El cuerpo de Katherine fue encontrado en su vivienda, en Guanacaste, tapada con una cobija. Según la información compartida por su familia, la autopsia determinó que murió por asfixia mecánica. Sus allegados también aseguran que presentaba golpes y que fue agredida antes de morir.

Navarro es el principal sospechoso según el expediente penal 20-000918-0800-PE que se tramita en la Fiscalía Adjunta de Santa Cruz, Guanacaste, por los presuntos delitos de femicidio e incumplimiento de medidas de protección.

Después de la muerte de Katherine, sus cuatro hijos quedaron al cuidado de familiares. Según explicó Yendry, dos quedaron con su papá, mientras que los otros dos, que en ese momento eran menores de edad, quedaron bajo el cuidado de la hermana de Kate y de la abuela materna quienes los crían con mucho amor.

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La prima aseguró que, por dicha, los cuatro quedaron en buenas manos, pero eso no significa que hayan podido dejar atrás lo ocurrido.

Yendry contó que uno de los hijos menores de Katherine ha visto a Navarro en Heredia, caminando por la calle tranquilamente, y que esos encuentros le provocan miedo.

Katherine Villalobos era madre de cuatro hijos foto tomada de Facebook.

Para la familia, el dolor no se limita a la pérdida de Kate. También está la preocupación por las huellas que la tragedia dejó en sus hijos, quienes han tenido que crecer con la ausencia de su mamá.

La familia manifestó su preocupación por el tiempo que ha transcurrido sin que el caso llegue a juicio. Además, Yendry contó que recientemente les informaron que el sospechoso fue detenido y que le dictaron prisión preventiva.

Sin embargo, al consultar La Teja a la Fiscalía, la Unidad de Género de Santa Cruz aclaró que hasta la fecha no ha sido posible ubicar al imputado.

El Ministerio Público detalló que el 17 de febrero de 2021 solicitó prisión preventiva contra el sospechoso, pero el Juzgado Penal de la localidad rechazó esa petición y ordenó otras medidas cautelares: firmar una vez al mes, mantener un domicilio fijo y no comunicarse con testigos.

La Fiscalía apeló al considerar que esas medidas no eran suficientes para mantener al imputado apegado al proceso. No obstante, el 12 de marzo de ese año, el Tribunal Penal declaró sin lugar la solicitud fiscal y mantuvo las medidas, aunque agregó el impedimento de salida del país.

Posteriormente, el 2 de julio de 2025, luego de que el imputado no fuera ubicado en su domicilio, la Fiscalía solicitó nuevamente al Juzgado Penal el cambio de las medidas cautelares. Además, se declaró la rebeldía del sospechoso.

Yendry insiste en que su prima no debe ser recordada únicamente por la forma en que murió y porque no ha recibido justicia.

“Kate tenía una vida, sueños, cuatro hijos y mucho amor para dar. Su recuerdo seguirá vivo en quienes tuvimos la dicha de conocerla”, es el mensaje con el que su prima quiere que las personas se queden.

Ahora la familia solo espera que la justicia no les dé la espalda.