Detienen a cinco sospechosos por balacera en que murió niño de 13 años

La Fuerza Pública detuvo a cinco sospechosos por su posible vinculación con la balacera que acabó con la vida de un niño de 13 años y un hombre, este domingo 1 de noviembre, en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

Los detenidos son cuatro hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras se investiga su presunta participación en el crimen.

El subdirector de la Fuerza Pública de Cartago, comandante José Pérez.

La Cruz Roja Costarricense reportó un hombre sin signos vitales y un menor de 11 años herido tras una balacera en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. (Keyna Calderón/Corresponsal)

Un vehículo fue clave para las detenciones

Los oficiales localizaron a los sospechosos en las cercanías del cementerio de Paraíso.

En ese lugar encontraron un vehículo con cinco ocupantes que coincidía con las características reportadas del automóvil presuntamente utilizado en el ataque.

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Ante esa coincidencia, la Policía procedió con las detenciones.

Por ahora, corresponde a las autoridades judiciales determinar si los aprehendidos participaron en los homicidios.

Niño murió tras quedar en medio de una balacera

El ataque ocurrió durante la tarde del domingo, cuando varios sujetos dispararon contra un grupo de personas en Llanos de Santa Lucía.

Un hombre falleció en el lugar, mientras que el menor murió en las afueras del Hospital Max Peralta.

La jornada también estuvo marcada por otro hecho violento en Santa Gertrudis de El Guarco, donde dos hombres fueron asesinados dentro de un vehículo.

En total, las dos balaceras dejaron cuatro fallecidos en la provincia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está a cargo de las investigaciones para esclarecer ambos hechos.