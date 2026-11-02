Escuela despide con desgarrador mensaje a niño que murió en violento tiroteo este domingo

La escuela Santa Lucía publicó un desgarrador mensaje para despedir a Dereck López Moya, el niño que perdió la vida este domingo 1º de noviembre durante una violenta balacera ocurrida en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

La institución educativa compartió una esquela en sus redes sociales, acompañada de una fotografía del estudiante y un lazo negro en señal de duelo.

“Con profundo dolor, la escuela Santa Lucía lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido estudiante Dereck López Moya”, expresó el centro educativo.

La Escuela Santa Lucía compartió una emotiva esquela para despedir a Dereck López Moya, fallecido en una balacera en Paraíso. (Captura/Captura)

El doloroso mensaje de la Escuela Santa Lucía

La despedida refleja el impacto que la muerte del menor provocó en la comunidad estudiantil.

“Su partida nos llena de tristeza y deja un profundo vacío en nuestra comunidad educativa”, señala la publicación.

La escuela también envió un mensaje de solidaridad a los familiares del niño.

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“Nos solidarizamos con su familia y seres queridos, elevando nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en este momento de inmenso dolor”, agregó.

La esquela termina con unas palabras especialmente conmovedoras.

“Dereck, tu recuerdo permanecerá por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, querido Dereck”.

Balacera en Paraíso dejó dos personas fallecidas

El violento ataque ocurrió alrededor de la 1:42 p.m., en las cercanías de la iglesia de Llanos de Santa Lucía.

Según información del OIJ, varios sujetos llegaron en un vehículo y dispararon contra un grupo de personas que se encontraban en la vía pública.

El ataque dejó dos personas fallecidas: el menor y un hombre adulto.

El niño se encontraba en bicicleta cuando quedó en medio de los disparos.

La publicación de la escuela pone rostro al dolor que dejó este hecho violento en una comunidad que ahora lamenta la pérdida de uno de sus estudiantes.