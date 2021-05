–El término serpiente o culebra es exactamente lo mismo. Pero dentro del vocabulario popular la gente asocia culebra igual a no venenosa y serpiente igual a venenosa. Algunas claves para distinguir una de otra son que las serpientes venenosas poseen escamas del mismo tamaño y de apariencia áspera en todo su cuerpo (desde cabeza hasta cola), mientras las no venenosas poseen unas escamas mucho más grandes en su cabeza, denominadas placas. En el caso particular de las corales venenosas, poseen este tipo de placas en su cabeza, pero se pueden identificar de una no venenosa por su secuencia de colores en sus anillos. Si tienen el orden de rojo, amarillo, negro y amarillo es venenosa y si posee cualquier otro tipo de combinación de colores no es venenosa.