Cuñada de joven asesinada en Alajuela le dedicó sentido mensaje y le hizo una importante promesa

Angélica Noelia Vargas Arroyo, de 22 años, asesinada en Alajuela. Foto Instagram. (Instagra/Angélica Noelia Vargas Arroyo, de 22 años, asesinada en Alajuela. Foto Instagram.)

La cuñada de Angélica Vargas Arroyo, la joven madre, de 22 años, que fue asesinada mientras viajaba en un carro de una plataforma de transporte, en Alajuela, le dedicó un sentido mensaje y le hizo una importante promesa.

Se trata de una muchacha apellidada Jiménez, novia de un hermano de Angélica, quien por medio de su perfil de Facebook publicó un sentido mensaje para despedirse de su querida cuñada.

En dicha publicación, la joven le hizo una importante promesa a Vargas, relacionada con su pequeña hija, una bebita de apenas un año y 10 meses.

“Mi gordita hermosa, no sabes el gran dolor que dejas en mí, gracias por haber sido una cuñada espectacular, por siempre estar para mí, cada consejo, cada risa, cada lágrima, me siento destrozada al saber que ya no te veré más. Te prometo cuidar de tu princesita, te prometo protegerla siempre. No sabes el vacío que me dejas gordita, que Diosito me la reciba junto a su mami y su hermano, nos veremos pronto guapa, te quiero muchísimo mi gordita hermosa”, escribió Jiménez.

Otra amiga de Vargas, de nombre Angie, también usó sus redes sociales para dedicarle unas palabras, en las que agradeció cada momento que pasaron juntas cuando formaron parte de una conocida comparsa de San José.

“Si supieras cuántos corazones dejas aquí en la tierra heridos. Mi amor, te lo digo con mi alma herida, gracias por todos estos años, porque compartimos cada evento, cada carnaval, cada alegría y obvio muchos momentos duros y tristes, pero es que así es la vida y hoy me doy cuenta más que nunca que hay que disfrutar, amar y abrazar a los que uno ama, porque no sabemos cuándo los vamos a perder. Buen viaje, flaca”, escribió la amiga de Vargas.

Angélica fue asesinada la tarde del pasado viernes, cuando viajaba en un carro de una plataforma de transporte por el barrio San José de Alajuela.

El ataque ocurrió cuando el vehículo, al que se había subido pocos minutos antes, se encontraba frente a un supermercado, momento en el que fue interceptado por dos sujetos en una moto, quienes desataron una lluvia de disparos y luego se dieron a la fuga.

La joven madre recibió múltiples heridas, que según la Cruz Roja acabaron con su vida de inmediato.

El conductor de plataforma, que también era un muchacho jovencito, resultó ileso, pero estaba muy afectado por lo ocurrido.

De momento, el OIJ no ha determinado cuál sería el móvil detrás del homicidio de esta joven, de 22 años.