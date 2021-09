Dan último adiós a joven mamá embarazada que fue asesinada por su expareja

Funeral de Francis León Miranda esperaba con ansias a su bebé. Foto cortesía Mónica Traña. Funeral de Francis León Miranda esperaba con ansias a su bebé. Foto cortesía Mónica Traña.

Familiares y seres queridos de Francis León Miranda, de 26 años, se reunieron este sábado para darle el último adiós a ella y a la bebita que llevaba en su vientre y a quien tenía pensado llamar Eliana.

La vida de Francis, quien también era mamá de una niña de seis años y un chiquito de tres, llegó a su fin la tarde del pasado jueves cuando su expareja, apellidado Ramírez Duarte, la asesinó de varias puñaladas en el barrio 25 de Julio de Liberia, en Guanacaste. Él era el papá de la bebita que León esperaba tener en dos meses.

El funeral de León inició a las 9 de la mañana en el Centro Cristiano Ebenezer de Filadelfia, en Carillo de Guanacaste, donde se realizó un culto evangélico, que duró más de una hora, para que sus seres queridos pudieran despedirse de ella y de la bebita.

— “Fran era muy carismática, divertida y bastante brava cuando tenía que serlo, también era muy sincera”, dijo Daniela Mejías, amiga de Francis.

A las 10:30 de la mañana los cuerpos fueron llevados dentro de u n ataúd blanco hasta el cementerio de Filadelfia, donde se les dio sepultura.

Decenas de personas se acercaron al cementerio para apoyar a la familia de la joven, especialmente a su abuelita, con la que ella había estado viviendo los últimos días.

“Yo conviví con Fran y con su hermana Daphne, vivíamos las tres juntas en Liberia, en el barrio Corazón de Jesús. Esta situación es muy dura para todos los que tuvimos la dicha de conocerla y compartir con ella. Era una amiga, una gran hermana y una grandiosa madre, de eso no había duda alguna”, dijo Daniela Mejías, amiga de Francis.

Le arrebató sus sueños

Mejías recordó a su amiga como una joven pulseadora y con muchos sueños, uno de ellos era concluir con sus estudios secundarios, pues sabía que ese era el primer paso para darle una mejor vida a sus hijos.

“Me duele mucho porque le arrebataron las esperanzas, muchas veces se sintió frustrada porque no había concluido sus estudios y le aterraba la idea de seguir así, pero nunca se rindió porque sus bebés siempre fueron su pilar y por los que luchaba”.

Daniela también dijo que estaba muy dolida por la hija mayor de Francis, pues la chiquita fue testigo de como Ramírez le quitó la vida, por lo que teme que esa difícil situación se convierta en una trauma para la niña.

“Fran no merecía morir de esa forma, a manos de un maltratador, porque eso era él, siempre actuó mal y muchas veces la agredió tanto física como sicológicamente. Cuando ella al fin le puso un alto, él no lo permitió y empezó a acosarla hasta lograr acabar con su vida y la de su propia hija, eso es no tener corazón”, dijo.

En cuanto a Ramírez, quien intentó quitarse la vida luego del ataque, este permanece detenido y lo último que informó la Fiscalía es que solicitaría medias cautelares en su contra.

Además del homicidio de León, el sospechoso también es investigado por el presunto delito de incumplimiento de una medida de protección que, al parecer, fue interpuesta por una expareja suya.

El Juzgado de Familia y Violencia Doméstica de Liberia también informó que en junio de este año se dictaron medidas de protección para León debido a un hecho de violencia doméstica, aunque ella no quiso presentar la denuncia contra Ramírez.