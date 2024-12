Daniela Escobar: Presentimiento de mamá la hará buscar a su hija una vez más

Una infinita incertidumbre es la que enfrenta Sandra Salas, mamá de Daniela Escobar Salas, quien desapareció hace casi dos meses.

Investigadores del OIJ concluyeron que ella murió ahogada y fue arrastrada mar adentro; sin embargo, un presentimiento de madre le dice que no es así, por eso aún no ha dejado de buscarla.

Es por esa razón que este domingo 8 de diciembre nuevamente realizará una búsqueda de su hija, junto con otros allegados.

“Como madre no tengo explicación, no hay un día que no la llore, todos los días le pido a Diosito saber de ella, sé que hay que dejarla ir, que sea la voluntad de él, pero es duro no saber de ella, saber qué le pasó, es una angustia desesperante.

“Este domingo vamos a ir mi familia y mi hijo, vamos a ir a hacer la última búsqueda, vamos a ir a los alrededores de Sámara (Guanacaste), a un sitio que desde hace días quería ir. No hemos dejado de buscarla, pese a las condiciones del tiempo y a la negatividad de las autoridades, la familia quiere saber qué pasó con ella, que no quede en misterio. Sé que a ella me le hicieron daño y quisiera encontrarla y dar con lo que se pueda encontrar de ella”, manifestó esta mamita, a quien se le quiebra la voz al hablar sobre su hija.

Sandra Salas tiene un altar de su hija Daniela Escobar Salas, de 30 años. Foto: Sandra Salas para La Teja

Doña Sandra afirma que antes se aferraba a la fe de encontrar a Daniela con vida, pero ahora sabe que no será así, pero quisiera poder saber dónde está ella y llevar su cuerpo a un cementerio.

“Para mí, ella no sufrió un accidente acuático como concluyeron”, expresó esta madre.

Doña Sandra mantiene un altar en su casa con la foto de su hija y siempre se la encomienda a Dios, esperando algún día tener respuestas y acabar con la angustia que le sigue robando la paz, ella espera que ninguna otra familia pase por el dolor que ella enfrenta de desconocer el paradero de su hija.

Daniela Escobar será despedida con dos homenajes

Daniela seguirá viva en el corazón de su familia y de las personas con las que siempre compartió, es por eso que sus allegados le realizarán dos homenajes en este mes de diciembre, como una manera de despedirla.

Doña Sandra manifestó que, en medio de su dolor, agradece todas las muestras de cariño, así como las oraciones y la ayuda de los que se unieron a la búsqueda de su hija.

A Daniela Escobar Salas, de 30 años, la siguen buscando en playa Sámara y alrededores. Foto: Tomada de redes sociales

“Con estas ceremonias quiero encontrar un poco de paz, mi hijita era un gran ser humano, le enviaremos mucho amor y que su luz brille para encontrarla”, señaló esta valiente madre.

Las ceremonias serán el domingo 22 de diciembre, la primera a las 9 a.m. en el estero Mala Noche en Sámara. Y ese mismo día al atardecer, a las 4:30 p.m., tendrán otra en el lago Arenal, en el sector conocido como Agarrapatas en Tilarán, de donde Daniela y su familia son oriundos. Les piden a los acompañantes ir de blanco.

Escobar, de 30 años, desapareció la noche del martes 15 de octubre anterior cuando estuvo en un bar, ella salió en medio de un aguacero y el último recorrido que hizo, antes de llegar a un paso que lleva a playa Sámara quedó grabado en cámaras de seguridad. Ese día llovía mucho y el mar estaba con corrientes altas.

Para el OIJ ella fue arrastrada mar adentro y su cuerpo desapareció, pero es con eso con lo que la mamá no está convencida.

“Daniela siempre con una sonrisa iluminaba cualquier lugar, vamos a honrar su hermoso espíritu”, exclamó la mamá.