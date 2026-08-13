De una balacera con dos heridos a un hombre muerto: San Rafael Abajo enfrenta dos días violentos

San Rafael Abajo de Desamparados vuelve a ser escenario de un hecho violento.

Este miércoles, un hombre de 50 años, de apellidos Jiménez Rojas, fue encontrado fallecido en la calle La Bendición, apenas un día después de que una balacera dejara a dos hombres heridos en la misma comunidad.

En el sitio se encuentran agentes de la Fuerza Pública y Cruz Roja, quienes atienden la emergencia.

El caso se encuentra en desarrollo y, de momento, las autoridades no han confirmado las circunstancias en las que murió Jiménez.

Una balacera dejó un fallecido en San Rafael Abajo. (Silvia Coto)

La situación ocurre menos de 24 horas después de una balacera registrada el martes en el barrio Valencia, también en San Rafael Abajo, donde dos hombres resultaron heridos de bala.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las dos víctimas se encontraban lavando un carro cuando fueron sorprendidas por dos hombres.

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En determinado momento, uno de los sospechosos habría sacado un arma y habría comenzado a disparar aparentemente contra los dos hombres.

Durante el ataque, uno de los afectados corrió para intentar ponerse a salvo, pero fue alcanzado por las balas, mientras que el otro quedó herido en el lugar.

Una de las víctimas, un hombre de apellido Chavarría, de 23 años, recibió impactos de bala en el tórax y el brazo derecho. El segundo herido, de apellido Moya, de 32 años, fue baleado en el cuello.

Tras el ataque, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre de apellido Pacheco, de 20 años, y a un adolescente, quienes quedaron detenidos.

Por el momento, no se ha confirmado que ambos hechos estén relacionados.