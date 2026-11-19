La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofreció colaborar con la investigación del asesinato del periodista Camilo Rodríguez.

La ayuda fue ofrecida durante una visita de trabajo del fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, en Washington D. C., donde se reúne con representantes de esa agencia federal.

Camilo Rodríguez fue asesinado en su carro la semana anterior.

El Ministerio Público informó este jueves 19 de noviembre que la DEA manifestó su disposición de colaborar en las diligencias relacionadas con el homicidio del comunicador, como parte de los mecanismos de cooperación internacional entre ambas instituciones.

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La visita de Díaz también busca fortalecer los canales de coordinación entre Costa Rica y Estados Unidos para combatir la criminalidad organizada transnacional, particularmente las estructuras vinculadas con el narcotráfico y otras actividades delictivas.

Según detalló la Fiscalía, estos acercamientos permiten explorar posibles apoyos para el desarrollo de las investigaciones, siempre bajo la dirección del Ministerio Público y según la legislación costarricense.