Sucesos

Decomisan 50 kilos de cocaína escondidos en contenedores rumbo a Europa

Policía de Control de Drogas halla 30 kilos ocultos en cajas de piña, preparados para exportación a Alemania

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Por Silvia Coto

Un nuevo golpe al tráfico internacional de drogas se dio en la Terminal de Contenedores de Moín, Limón, donde fueron decomisados 50 kilos de cocaína ocultos en dos contenedores que tenían como destino final Alemania y Bélgica.

El decomiso se realizó como parte de la Operación Soberanía.

Según Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), uno de los casos permitió localizar 30 kilos de cocaína ocultos dentro de cajas de cartón que transportaban piña, una carga lícita que sería exportada hacia Alemania.

Decomiso de droga que tenía como destino final Europa
Decomiso de droga que tenía como destino final Europa (Cortesía/Cortesía)

En total, los oficiales localizaron 150 paquetes de aproximadamente 200 gramos cada uno dentro de las cajas que contenían la fruta.

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El segundo hallazgo se produjo en otro contenedor que había salido de Ecuador y se encontraba en tránsito por Costa Rica con destino final a Bélgica.

En este caso, los agentes localizaron 20 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno, ocultos en el sistema de refrigeración del contenedor.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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