Decomisan más de 410 tenis y 1.092 gorras falsificadas en allanamiento en Cartago

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en conjunto con oficiales de Control Fiscal realizaron un allanamiento en el centro de Cartago como parte de una investigación por el aparente delito de falsificación de señas y marcas.

Según la información preliminar, la pesquisa inició en noviembre del 2025 luego de recibir una denuncia en la que se alertaba sobre la supuesta comercialización de productos que imitaban una reconocida marca de ropa deportiva estadounidense.

Tras varias diligencias, las autoridades intervinieron un local comercial ubicado en el centro de Cartago, donde encontraron una importante cantidad de mercadería presuntamente falsificada.

Las autoridades decomisaron gorras y tenis (OIJ/Cortesía)

Durante el operativo se decomisaron 410 pares de zapatos tipo tenis y 1.092 gorras.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar posibles responsabilidades y establecer el origen de la mercadería decomisada.

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Este tipo de casos son investigados bajo delitos relacionados con la violación de propiedad intelectual y falsificación de marcas, prácticas que afectan tanto a consumidores como a empresas dueñas de marcas registradas.