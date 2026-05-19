Caso Lusso: Este es el dueño de conocido gimnasio que se llenó de lujos un año y 7 meses

La vida de un excampeón de fisiculturismo, dueño de un conocido gimnasio en Santo Domingo de Heredia, cambió abismalmente en cuestión de un año y siete meses, periodo en el que experimentó un aumento patrimonial bastante inusual.

Se trata de un hombre apellidado Lanuza Víquez, quien fue una de las ocho personas detenidas por el OIJ este lunes como parte del operativo Lusso, en el que se investiga a una presunta organización dedicada al lavado de dinero producto del narcotráfico.

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De acuerdo con una publicación de La Nación y, según el expediente judicial, en cuestión de un año y siete meses (julio de 2023- enero de 2025), Lanuza adquirió una propiedad en Limón y cuatro vehículos de lujo, realizando gastos que rondarían los ¢107 millones.

Lanuza fue excampeón nacional de fisiculturismo. (Redes sociales/Redes sociales)

Se trata específicamente de un Audi Q8 modelo 2019, un pick-up Ford F-150, un Toyota Fortuner y una camioneta Chevrolet Tahoe modelo 2026. A esto se suma una propiedad ubicada en Talamanca de Limón, que habría comprado por unos ¢5 millones.

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De acuerdo con la investigación de las autoridades, las ganancias generadas por el gimnasio de Lanuza y otros negocios asociados no coincidirían con el lujoso estilo de vida que llevaba el sospechoso, situación que lo convirtió en objetivo de las autoridades.

El gimnasio allanado se ubica en Santo Tomás, en Santo Domingo de Heredia. Foto Google Maps. (Google Maps/Google)

La hipótesis que manejan los investigadores señala que Lanuza, al parecer, cooperaba con el supuesto líder de la organización criminal, un hombre apellidado Alfaro Flores, para legitimar dinero que, aparentemente, provenía de actividades de narcotráfico.

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Como resultado del operativo por el caso Lusso, el OIJ decomisó varios inmuebles de lujo, como la mansión en Escazú en la que vivía Alfaro, así como vehículos de alto valor y muy exclusivos, entre ellos un Lamborghini Urus valorado en más de ¢180 millones.