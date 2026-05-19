La impresionante mansión de cuatro pisos que impactó a los agentes del OIJ en caso Lusso

Cine privado, sauna, cava de vinos, piscina y vehículos de lujo extremo.

Ese fue parte del impresionante escenario que encontraron los agentes del OIJ durante el allanamiento a la vivienda del supuesto líder del caso Lusso.

La propiedad, ubicada en Escazú, donde únicamente vivía un hombre de apellidos Alfaro Flores, de 50 años, dejó impactados incluso a los investigadores judiciales por el nivel de lujo y la amplitud de sus espacios.

El director del OIJ, Michael Soto, aseguró que la vivienda fue una de las más impresionantes que ha visto durante su trayectoria.

LEA MÁS: Caso Lusso: este sería el destino de Lamborghini y Ferrari decomisados por el OIJ

“Una casa que tenga un cine, que tenga sauna, una cava para almacenar vinos, que los espacios sean muy amplios, que tenga terrazas, piscina, una serie de lujos bastantes significativos, realmente llaman la atención”, manifestó Soto.

El jerarca agregó que la mansión tenía cuatro pisos, pocos muebles y estaba habitada únicamente por una persona.

“Era una casa muy grande, con pocos muebles, en la cual solo vivía una persona”, añadió.

LEA MÁS: Así era como operaba banda ligada a cadena de gimnasios para darse la gran vida, según la Fiscalía

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Vehículos de lujo extremo también impactaron

Otro de los detalles que más sorprendió a los investigadores fue la cantidad de vehículos de lujo encontrados en el parqueo de la propiedad.

“Muy llamativo, muy impresionante, además de que en el parqueo encontramos vehículos de lujo extremo, sí impactó la cantidad de lujos y la amplitud de espacios, un bar también tenía la casa, muy amplio”, concluyó Soto.

Banda es investigada por lavado de dinero

Las autoridades vinculan a esta organización criminal con aparentes delitos de legitimación de capitales provenientes del supuesto tráfico internacional de droga vía aérea hacia países centroamericanos.

El caso Lusso se mantiene bajo investigación luego de los múltiples allanamientos realizados en distintas partes del país.