Así era como operaba banda ligada a cadena de gimnasios para darse la gran vida, según la Fiscalía

Una aparente organización criminal vinculada al tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales fue desmantelada por las autoridades judiciales tras una serie de allanamientos realizados en distintas partes del país.

De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, los sospechosos aparentemente utilizaban una cadena de gimnasios y otros bienes de lujo para legitimar dinero proveniente de actividades ilícitas.

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Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Movían droga vía aérea hacia otros países

Según detalló el Ministerio Público, la agrupación criminal se dedicaba al envío de droga hacia otros países centroamericanos utilizando rutas aéreas.

“Conformaban una organización criminal, la cual se dedicó a traficar droga a Nicaragua, Honduras y Guatemala, vía aérea”, indicó la Fiscalía.

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Los agentes judiciales realizaron 17 allanamientos simultáneos en varias zonas del país y detuvieron a ocho sospechosos. (OIJ/OIJ)

Por este caso, las autoridades solicitararán medidas cautelares contra seis hombres y dos mujeres de apellidos Alfaro, Backer, Monge, Villalta, Lanuza, Solís, Moya y Piedra.

La audiencia quedó programada para la mañana de este martes 19 de mayo en el Juzgado Penal de Heredia.

Vivían rodeados de lujos, según investigación

Las autoridades sospechan que los imputados utilizaron dinero obtenido de manera ilícita para adquirir y administrar propiedades y otros bienes con el objetivo de aparentar legalidad sobre los fondos.

Durante los 17 allanamientos realizados en San José, Heredia, Alajuela y Puntarenas, las autoridades decomisaron armas de fuego, dinero, vehículos, joyería, artículos electrónicos y obras de arte.

Además, se realizó la anotación de 29 bienes muebles y 28 inmuebles como parte del proceso judicial.

El caso se tramita bajo el expediente 22-000086-1322-PE y continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.