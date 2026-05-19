Esto dice Galería de Autos tras intervención del OIJ relacionada con caso Lusso

Galería de Autos, un negocio dedicado a la venta de vehículos de lujo, se pronunció luego de que agentes del OIJ visitaran su local, ubicado en Escazú, como parte del operativo relacionado con el caso Lusso.

La intervención de la Policía Judicial se llevó a cabo la mañana de este lunes a raíz de la investigación que se lleva contra un hombre apellidado Alfaro y los presuntos miembros de su supuesta organización criminal dedicada al lavado de dinero.

LEA MÁS: Detienen a hombre que habría “robado” placas que tráfico le acababa de quitar en Limón

El operativo llamó la atención de muchos por el nivel de lujo que ostentaban los sospechosos, al punto de que poseían carros de lujo como un Lamborghini Urus, valorado en más de ¢180 millones.

Por medio de un comunicado de prensa publicado en su página de Facebook, Galería de Autos se desligó de Alfaro y las supuestas actividades criminales del grupo.

La empresa se desligó de las supuestas actividades criminales del grupo. Foto Facebook. (facebook/La empresa se desligó de las supuestas actividades criminales del grupo. Foto Facebook.)

LEA MÁS: Caso Lusso: este sería el destino de Lamborghini y Ferrari decomisados por el OIJ

“El día de hoy el Organismo de Investigación Judicial estuvo en nuestro local con el propósito de recabar información sobre algunos vehículos vendidos a una persona que está siendo investigada.

“Comunicamos que tanto el Organismo de Investigación Judicial como la Policía de Control Fiscal, han tenido la oportunidad de constatar que todos nuestros vehículos se encuentran conforme a derecho. Ninguno fue decomisado, ni pertenece a persona alguna vinculada con la investigación, como falsamente ha circulado. Cualquier afirmación difamatoria en ese sentido constituye delito”, indica el comunicado.

LEA MÁS: Hombre es asesinado de puñalada en el pecho en Desamparados

Además destacaron que son una empresa familiar se ha dedicado a la importación y venta de las marcas más prestigiosas del mundo, “y lo seguiremos haciendo con la frente en alto, ofreciendo honradamente los mejores automotores del país”.