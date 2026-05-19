Policías penitenciarios se llevaron gran sorpresa al revisar a reo que no quería ir al comedor

El inusual comportamiento de un privado de libertad, quien se estaba haciendo el loco para no ir al comedor de la cárcel, terminó delatando lo que escondía.

Al ser inspeccionado por oficiales de la Policía Penitenciaria, estos descubrieron que el sujeto apellidado Vega Zúñiga tenía en su poder cuatro teléfonos celulares.

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Así lo dio a conocer el Ministerio de Justicia, el cual indicó que los hechos ocurrieron en el Centro Penitenciario Luis Paulino Mora Mora, en San Rafael de Alajuela.

“El decomiso se dio cuando los oficiales penitenciarios llevaban a la población penal de uno de los ámbitos al comedor, observando que el privado de libertad Vega Zúñiga no mostraba interés por salir, lo que alertó a los agentes.

Estos eran los cuatro celulares que el reo tenía escondidos. (Justicia/Estos eran los cuatro celulares que el reo tenía escondidos.)

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“De inmediato, y gracias a la experiencia de los oficiales, se procedió con la revisión corporal del sospechoso, localizando cuatro teléfonos celulares, tres de ellos con chip incorporado, por lo que se procedió con el decomiso y el trámite correspondiente”, detalló Justicia.

Las autoridades penitenciarias indicaron que mantienen operativos constantes tanto dentro como fuera de las cárceles.

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Según Justicia, del 8 de mayo al 17 de mayo del 2026, la Policía Penitenciaria ha realizado 153 intervenciones en las distintas cárceles del país, decomisando 22 teléfonos celulares, 20 chips para celular, 2.131 kg de distintas drogas, 423 armas blancas, 59 artículos electrónicos y 84 litros de líquido fermentado.

“Además, 27 personas han sido remitidas al Ministerio Público por tratar de introducir artículos no permitidos a las cárceles”, agregó Justicia.