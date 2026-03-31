Decomisan más de una tonelada de cocaína en camión que salió de Costa Rica hacia Nicaragua

Más de una tonelada de cocaína fue decomisada por autoridades de Nicaragua en la frontera de Peñas Blancas, luego de detener un camión de carga que había salido desde Costa Rica con destino final a Guatemala.

Según información divulgada por medios nicaragüenses y confirmada por la Policía de ese país, el cargamento ilegal alcanzó los 1.312 kilos de cocaína, los cuales estaban ocultos dentro de bobinas de papel kraft.

El cargamento fue descubierto al entrar al país vecino (Alonso Tenorio)

El vehículo era conducido por un hombre guatemalteco de 47 años, de apellidos Ríos Trujillo, quien aseguró que había sido contratado para transportar mercancía sin conocer, en apariencia, el contenido ilícito.

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De acuerdo con su versión, el viaje inició el 22 de marzo en México, desde donde trasladó herramientas hasta San José, Costa Rica. Posteriormente, el 26 de marzo, en una bodega ubicada en Calle Blancos de Goicoechea, cargó 20 bobinas de papel kraft que debía llevar hasta una bodega en Sacatepéquez, Guatemala.

El conductor relató que el 28 de marzo se dirigió hacia la frontera en Peñas Blancas, donde el camión fue sometido a un escaneo que no detectó irregularidades en territorio costarricense.

Sin embargo, ya en Nicaragua, las autoridades lograron detectar la droga oculta en el cargamento.

Tanto el conductor como el camión y la droga quedaron a las órdenes de las autoridades nicaragüenses para el respectivo proceso judicial.