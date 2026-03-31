Sucesos

Rescatan a familia con dos niñas que se perdió en montaña en Mora

Grupo de cinco personas, entre ellas menores de 2 y 4 años, fue ubicado en buen estado tras intensa búsqueda

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja atendió la noche de este lunes una emergencia en Mora, donde se reportó la desaparición de cinco personas en una zona montañosa.

Cinco personas fueron rescatadas luego de no poder salir de la montaña. Foto: Cruz Roja
Cinco personas fueron rescatadas luego de no poder salir de la montaña. Foto: Cruz Roja (Cortesía/Cortesía)

La alerta se dio en Bajo Claras de Mora.

Según el reporte preliminar, el grupo había ingresado durante horas tempranas del día a realizar senderismo; sin embargo, al caer la noche no lograban ubicar la salida, lo que generó la alerta a los cuerpos de socorro.

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Ante la situación, se despacharon tres unidades de emergencia, cuyos equipos iniciaron la búsqueda en el área hasta lograr ubicar a las cinco personas.

El grupo estaba conformado por tres adultos y dos niñas de 2 y 4 años, quienes, afortunadamente, fueron encontrados en condición estable.

Tras el rescate, las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar las medidas de precaución al realizar actividades como senderismo, especialmente durante los primeros días de la Semana Mayor, con el fin de evitar situaciones de riesgo como esta.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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