Esto fue lo que encontró el OIJ en la casa del presidente del Municipal Puntarenas tras su aterradora muerte

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que, dentro de una propiedad vinculada a Andrey Castro, presidente del Municipal Puntarenas y víctima del triple homicidio en San Mateo de Alajuela, se encontró una importante cantidad de armas de fuego de alta peligrosidad.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, explicó que el hallazgo se dio la madrugada del pasado domingo, luego de que lograran identificar a Castro. Según habían informado las autoridades, esa propiedad era de interés pues sería uno de los últimos en donde habría estado Castro antes de ser asesinado.

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Armas como este fusil AK47 fueron encontradas en la propiedad que es ligada con el empresario asesinado. Foto con fines ilustrativos. (Shutterstock)

“Cuando se hizo la victimología de una de las víctimas se estableció que este era un empresario que tenía algunos negocios en Puntarenas. Esta persona de apellido Castro administraba o era dueño de un embarcadero o atracadero con algunas lanchas de pesca.

“Se hizo un allanamiento la madrugada del domingo, producto del cual se decomisaron 9 armas de fuego largas, tipo AK47, M4 y AR15, así como munición para estas mismas”, explicó Muñoz.

El jefe judicial indicó que en esa propiedad se dio otro indicio de mucha importancia, pues el equipo canino dio una respuesta positiva en cuanto a trazas de aparentes drogas que podrían haber estado en ese lugar.

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Estos hallazgos, sumados a otros elementos que ya maneja la Policía Judicial, hacen pensar que el triple homicidio descubierto el pasado sábado en San Mateo de Alajuela podría estar ligado con temas de narcotráfico.

Andrey Castro Bonilla fue uno de los tres hombres hallados sin vida en San Mateo de Alajuela. Foto Facebook. (Facebook/Andrey Castro Bonilla fue uno de los tres hombres hallados sin vida en San Mateo de Alajuela. Foto Facebook.)

“Lo que sí tenemos claro es que se trata de un ajuste de cuentas; que probablemente hay un tema de narcotráfico de fondo por la dinámica y la forma en la que les dan muerte , así como por los perfiles que ya vamos obteniendo de las personas, que nos hacen ver que esto es un ajuste de cuentas que podría estar vinculado a un tumbonazo (robo de drogas), a una droga pérdida o alguna deuda importante”, detalló Muñoz.

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Este lunes la Policía Judicial también dio a conocer la identidad de otra de las víctimas, se trata de un hombre apellidado Jackson, de 52 años, quien había sido reportado como desaparecido la semana pasada.

En cuanto a la tercera víctima mortal, las autoridades siguen trabajando para identificarla plenamente.