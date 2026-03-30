Sicarios asesinan a muchacha de 21 años y dejan a hombre gravemente herido en Desamparados

Un nuevo hecho de sangre sacudió el cantón josefino de Desamparados la madrugada de este lunes, pues una muchacha fue asesinada y un hombre resultó gravemente herido a consecuencia de un ataque armado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la ahora fallecida como una joven apellidada Salazar, de 21 años; mientras que el herido es un hombre de apellido González, de 36 años.

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De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron a eso de las 2:30 a.m. de este lunes en el sector de San Rafael Abajo de Desamparados, específicamente en la urbanización Ciudadela Fuentes Martínez en barrio Valencia.

“Al parecer, estas personas se encontraban en vía pública cuando desde una motocicleta les dispararon en múltiples ocasiones”. detalló la Policía Judicial.

La muchacha falleció en la clínica Marcial Fallas. Foto Archivo. (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)

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Trascendió que tras el ataque, ambas personas fueron llevadas en vehículos particulares a centros médicos. La muchacha fue trasladada a la clínica Marcial Fallas, donde falleció poco después, mientras que González habría sido llevado a un hospital en la capital.

De forma extraoficial, se habla de que al momento del ataque, la pareja se encontraba con unos niños y, supuestamente, los sicarios les pidieron que se los llevaran antes de dispararles, pero esta versión no ha sido confirmada por el OIJ.

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Las autoridades aún no han determinado el móvil del ataque y si en efecto los sicarios iban por ambos o si su objetivo solo era uno de ellos.