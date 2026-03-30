(Video) Motociclista grabó el momento exacto en el que sicarios en bicicleta ejecutaron a hombre dentro de su carro

Un motociclista que llevaba encendida una cámara grabar su recorrido captó el momento exacto en el que un hombre fue ejecutado a balazos dentro de su propio carro por dos supuestos sicarios en bicicleta.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8 p.m. de este domingo en el sector de Finca San Juan de Pavas, específicamente cerca de la alameda El Tapón, informó la Cruz Roja.

Lo más aterrador de todo es que fue a una hora muy transitada, donde se ve que hay muchos testigos y vehículos en la carretera.

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La víctima mortal fue un hombre apellidado Obando, de 33 años. Foto Archivo.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la víctima de ese atroz crimen fue identificada como un hombre apellidado Obando, de 33 años.

“Al parecer, este hombre iba conduciendo por el sector mencionado cuando dos sujetos en bicicleta le dispararon en múltiples ocasiones y huyeron del sitio”, indicó el OIJ.

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Personal de la Cruz Roja fue alertado sobre el ataque y se presentó al sitio pocos minutos después, pero ya no había nada que hacer por el hombre. Según la Policía Judicial, Obando, quien murió dentro de su carro, presentaba balazos en la cara y el pecho.

Poco después de la balacera, oficiales de la Fuerza Pública lograron detener a dos sospechosos muy cerca del lugar donde se dieron los hechos, de momento no se han dado a conocer sus identidades.

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En las últimas horas trascendió el video grabado por un motociclista, en el cual se escuchan los múltiples disparos detonados por los sicarios.

Incluso el motorizado se topa de frente con un sujeto en bicicleta que se va a toda prisa, por lo que no se descarta que pudiese tratarse de uno de los sospechosos.