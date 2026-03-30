Hombre es ejecutado de varios balazos dentro de su carro en Pavas

Los vecinos de una comunidad josefina quedaron aterrorizados la noche de este domingo luego de que un hombre fue ejecutado de forma sangrienta dentro de su propio carro.

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El crimen fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron a eso de las 8:30 p.m. en el sector de Finca San Juan de Pavas, específicamente cerca de la alameda El Tapón.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, el comité local fue alertado sobre una persona herida de arma de fuego, por lo que un grupo de paramédicos fueron enviados a la escena.

El hombre murió dentro de su propio carro. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

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A su llegada, encontraron a un hombre dentro de un carro y al revisarlo confirmaron que este había fallecido a consecuencia de múltiples disparos que recibió en distintas partes de su cuerpo.

De momento las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido.

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En un video que circula en redes sociales, el cual no publicaremos por respeto a los seres queridos de la víctima, se observa como un grupo de personas se encuentran rodeando el carro, al cual se le observan múltiples impactos de bala en el parabrisas.

Las autoridades mantiene un operativo en la zona para tratar de dar con algún sospechoso.