Allanamiento por triple homicidio en el que murió presidente de equipo de fútbol destapa inquietantes hallazgos

Nuevos detalles siguen surgiendo sobre el macabro triple homicidio descubierto la mañana del sábado en San Mateo de Alajuela, pues dentro de una casa el OIJ realizó varios hallazgos que podrían darle rumbo a la investigación del caso.

La Policía Judicial dio a conocer que entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo allanaron una propiedad ubicada en Puntarenas, pues se presume que ese fue uno de los últimos lugares donde estuvo uno de los hombres asesinados.

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Una fuente judicial cercana al caso confirmó a La Teja que en vivienda allanada se realizó una prueba de luminol para detectar rastros de sangre o fluidos, pero esta dio resultado negativo, por lo que prácticamente se descarta que ese haya sido el sitio donde ejecutaron a los tres hombres.

El allanamiento se realizó en una propiedad en Puntarenas. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Sin embargo, los agentes dieron con un importante hallazgo en ese mismo sitio, pues perros entrenados en la detección de drogas marcaron una señal positiva en la vivienda, aunque al final no se encontró ningún tipo de estupefaciente.

De acuerdo con la fuente judicial, los indicios encontrados por el perro entrenado los hace presumir que en esa vivienda, al parecer, en algún momento hubo estas sustancias ilegales.

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En esa casa también se encontraron varias armas de fuego, pero se desconoce la cantidad o el tipo.

Los cuerpos fueron hallados junto a este Toyota Hilux. (cortesía/Los cuerpos fueron hallados junto a este Toyota Hilux.)

Extraoficialmente trascendió que esa vivienda estaría siendo ligada con Andrey Castro Bonilla, de 46 años, quien es el único de los tres fallecidos que ha sido identificado.

La noticia sobre la muerte de Castro ha llamado mucho la atención, principalmente porque él era el presidente de la Asociación Deportiva Municipal Puntarenas Fútbol Club, equipo que compite en la segunda división b de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa).

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Castro también es descrito como un conocido empresario en Puntarenas, que poseía varios negocios, como un gimnasio, lavacar y un restaurante.

De momento la Policía Judicial no ha identificado a los otros dos fallecidos, pero de forma extraoficial se habla de que uno de ellos podría ser un familiar muy cercano de Castro.