Triple homicidio en Alajuela: uno de los fallecidos tenía vínculo con Municipal Puntarenas

Uno de los tres hombres asesinados en un guindo en San Mateo de Alajuela fue identificado como Andrey Castro, de 46 años, quien, según ha trascendido, colaboraba con el Municipal Puntarenas, aunque por el momento no está claro cuál era su rol dentro de la organización.

El Municipal Puntarenas compartió esta imagen luego de conocerse el triple crimen (Cortesía/Cortesía)

El caso, que es investigado como un triple homicidio por el Organismo de Investigación Judicial, sigue rodeado de incertidumbre.

Este domingo, consultas realizadas por La Teja al OIJ confirmaron que las otras dos víctimas aún no han sido identificadas, ya que los agentes continúan con las diligencias y allanamientos por el violento crimen.

Tras conocerse la identidad de Castro, el Municipal Puntarenas publicó en sus redes sociales una imagen con un lazo negro en señal de duelo. Sin embargo, llamó la atención que los comentarios en la publicación fueron bloqueados.

De manera extraoficial, ha trascendido que la pérdida de un cargamento de droga podría estar relacionada con este violento hecho. No obstante, las autoridades judiciales fueron enfáticas en que la investigación se encuentra en una etapa inicial, por lo que no se pueden confirmar móviles en este momento.

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Los cuerpos estaban atados de manos y pies y tenían bolsas plásticas en la cabeza. El carro en que viajaban está inscrito a nombre de un hombre de apellidos Castro Bonilla que por ahora no se ha confirmado de manera oficial si es otra de las víctimas.

El caso también trae a la memoria un hecho violento ocurrido hace 17 años. En febrero de 2009, fue asesinado Adrián Castro, entonces presidente de Puntarenas FC. Según fuentes judiciales de la época, Castro viajaba en su vehículo cuando fue interceptado por sujetos en motocicleta cerca del cruce de Barranca, en Puntarenas, donde fue ultimado a balazos.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación, mientras intentan esclarecer las circunstancias detrás de este triple crimen.