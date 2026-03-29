OIJ allanó el último lugar en el que se habría visto con vida a una de las víctimas de triple homicidio en San Mateo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó el último lugar en el que se habría visto con vida a una de las víctimas del macabro triple homicidio descubierto en San Mateo de Alajuela.

Así lo confirmó una fuente judicial cercana al caso, la cual señaló que el allanamiento se realizó la madrugada de este domingo en una propiedad ubicada en la provincia de Puntarenas.

“Al parecer fue uno de los últimos lugares donde se le vio a una de las víctimas”, agregó la fuente.

LEA MÁS: Triple homicidio en Alajuela: uno de los fallecidos tenía vínculo con Municipal Puntarenas

Los cuerpos fueron hallados junto a este Toyota Hilux. (cortesía/Los cuerpos fueron hallados junto a este Toyota Hilux.)

Las autoridades de momento no han brindado información oficial sobre lo que fue hallado en dicha propiedad.

En apariencia, esa vivienda allanada fue el último lugar donde habría estado Andrey Castro Bonilla, de 46 años, quien fue uno de los hombres ejecutados en ese triple homicidio.

Castro era un reconocido empresario en la zona de Puntarenas, además era el presidente de la Asociación Deportiva Municipal Puntarenas Fútbol Club, equipo que compite en la segunda división b de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa).

LEA MÁS: Caravana de motociclistas salió de paseo a Puntarenas y 43 de ellos se devolvieron a pie gracias a la Policía

Dicho equipo publicó en su cuenta de Facebook una imagen con un lazo negro, pero no escribieron nada junto a la publicación, además de que limitaron los comentarios.

Castro también era dueño del gimnasio Privilege Fitness Club, ubicado en el Cocal de Puntarenas.

El Municipal Puntarenas compartió esta imagen luego de conocerse el triple crimen (Cortesía/Cortesía)

De momento los otros dos fallecidos en ese macabro triple homicidio no han sido identificados, pero de forma extraoficial se habla de que uno de ellos podría ser un familiar muy cercano de Castro.

LEA MÁS: Embarazada lucha por su vida tras brutal golpiza en Alajuela

El crimen salió a la luz la mañana de este sábado, cuando el dueño de una propiedad en San Mateo encontró un Toyota Hilux volcado y alrededor de este los cuerpos de tres hombres.

El OIJ confirmó que los ahora fallecidos estaban amarrados de pies y manos con gazas plásticas y tenían la cabeza envuelta con cinta adhesiva y bolsas plásticas encima.