Caravana de motociclistas salió de paseo a Puntarenas y 43 de ellos se devolvieron a pie gracias a la Policía

Lo que inició como una caravana de motociclistas que se dirigía de paseo hacia el centro de Puntarenas terminó de mala manera para decenas de ellos, quienes tuvieron que regresar a sus casas a pie, sin sus amadas motos.

Esto debido a que en medio del camino fueron sorprendidos por un mega operativo policial, en el que incluso se contó con un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aérea.

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Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual señaló que en esa acción policial también participaron oficiales de Fuerza Pública y Policía de Tránsito.

Las autoridades decomisaron 43 motociclistas. (Foto: MSP/Foto: MSP)

“La iniciativa surgió tras recibir información sobre la visita de un numeroso grupo de motociclistas provenientes de diversas zonas del país. Es por ello que, a fin de evitar acciones que comprometieran la seguridad vial y la seguridad ciudadana en general, las autoridades realizaron un amplio dispositivo de control en los principales puntos de la región”, indicó Seguridad.

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Como resultado del operativo, las autoridades realizaron 112 boletas por diversas infracciones a la Ley de Tránsito y decomisaron 43 motocicletas que no cumplían con los requisitos legales para circular.

Además, se dio la detención de un motociclista que trató de escapar de los policías huyendo por la playa.

El conductor de un camión también fue multado. (MSP/MSP)

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“Gracias a la coordinación entre la aeronave y las unidades en tierra, los oficiales lograron ubicar e interceptar la motocicleta en una zona de playa, donde el conductor fue abordado y quedó a la orden de las autoridades correspondientes”.

Las autoridades también multaron al conductor de un camión, quien se encontraba cerca del cementerio de Chacarita subiendo motos a su camión, al parecer, para evitar que los policías las decomisaran.