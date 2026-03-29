Persecución, balacera y decomiso de drogas: golpe a narcos con 102 bultos en el Pacífico

Dos embarcaciones fueron interceptdas en aguas del Pacífico y eso permitió el decomiso de 102 bultos de aparente cocaína.

El operativo se dio entre el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía Control de Drogas (PCD) y la Fuerza Pública, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas (DEA), en las cercanías de playa Hatillo.

Los oficiales de la estación de Guardacostas de Quepos ubicaron dos embarcaciones sospechosas. Al notar la presencia policial, ambas intentaron escapar en direcciones distintas, lo que desató una persecución inmediata.

Una de las lanchas fue interceptada, logrando la detención de un tripulante, aunque en ese momento no se observó carga ilícita a simple vista. Sin embargo, los esfuerzos se centraron en la segunda embarcación, la cual fue encallada por sus ocupantes.

Las autoridades decomisaron gran cantidad de droga (MSP/cortesía)

En ese punto, oficiales del Grupo de Operaciones Especiales del Guardacostas (GOPES) localizaron la lancha con la aparente droga. Durante la intervención se produjo un intercambio de disparos con los sospechosos que estaban en las cercanías, quienes lograron huir.

La Fuerza Pública hizo operativo en tierra que permitió la captura de cinco personas que viajaban en un vehículo, entre ellos un colombiano residente en el país.

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A los sospechosos se les decomisó un arma de fuego.

Además, cerca del sitio donde fue hallada la embarcación encallada, se ubicó un camión que, de forma preliminar, habría sido destinado para transportar la droga.