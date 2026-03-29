Sucesos

Motociclista muere tras violento accidente en Los Chiles

Un hombre fue declarado sin vida en el lugar, luego de sufrir un violento vuelco en motocicleta

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Por Silvia Coto

Un hombre falleció la noche de este sábado tras sufrir un aparatoso accidente en motocicleta en las cercanías del parque de Los Chiles, en Alajuela.

El hecho se reportó a eso de las 8:58 p.m., lo que generó la movilización de ambulancia. A su llegada, los socorristas valoraron al paciente, sin embargo, fue declarado sin signos vitales en el sitio.

El accidente permanece en investigación (Melissa Fernandez Silva)

De momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias que provocaron el accidente.

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El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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