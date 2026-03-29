Motociclista muere tras violento accidente en Los Chiles

Un hombre falleció la noche de este sábado tras sufrir un aparatoso accidente en motocicleta en las cercanías del parque de Los Chiles, en Alajuela.

El hecho se reportó a eso de las 8:58 p.m., lo que generó la movilización de ambulancia. A su llegada, los socorristas valoraron al paciente, sin embargo, fue declarado sin signos vitales en el sitio.

El accidente permanece en investigación (Melissa Fernandez Silva)

De momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias que provocaron el accidente.

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El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.