Sucesos

Jovencita delató a extranjera al contarle a policía que esta la llevó forma ilegal a Costa Rica

La mujer detenida fue identificada como de apellidos García Torres, de 36 años

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Por Adrián Galeano Calvo

Una extranjera pensó que ¢70 mil le ayudarían a librarse de unos policías que la sorprendieron cometiendo un grave delito, pero esa idea más bien terminó por meterle en una situación peor.

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Así lo dio a conocer la Policía Profesional de Migración, la cual indicó que la mujer, una nicaragüense apellidada García Torres, de 36 años, fue detenida por el intento de soborno y como sospechosa del delito de Tráfico Ilícito de Migrantes.

De acuerdo con dicho cuerpo policial, la detención de la sospechosa se llevó a cabo en el sector de Zoncaponte, en La Cruz de Guanacaste, luego de que recibieron información confidencial sobre un posible caso de tráfico ilícito de migrantes.

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La sospechosa fue puesta a las órdenes de la Fiscalía.
La sospechosa fue puesta a las órdenes de la Fiscalía. (Migraci/La sospechosa fue puesta a las órdenes de la Fiscalía.)

“Los oficiales interceptaron un automóvil particular, el cual se desplazaba en el sentido Peñas Blancas - Liberia, al abordar el vehículo, se identifica a sus ocupantes (dos mujeres y una menor de edad) en una condición migratoria irregular. Según indica la menor, fue cruzada desde Nicaragua hacia Costa Rica por una zona montañosa, evadiendo todo control migratorio”, informó Migración.

Al ver que la jovencita la había delatado ante los policías, Garcia trató de zafarse, pero el tiro le salió por la culata.

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“La acompañante de la menor, intentó sobornar al oficial al ofrecer un monto de 70 mil colones, para continuar su camino, por lo que, fue trasladada a la fiscalía sumando el delito de penalidad de corruptor, quedando la menor en coordinación del Patronato Nacional de la Infancia (PANI)”.

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Extranjera detenida Migración
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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