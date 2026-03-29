Sucesos

Balacera alcanzó a dos hombres en Puntarenas, uno de ellos terminó perdiendo la vida

La víctima del mortal hecho fue un hombre de 26 años

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que la balacera ocurrida la tarde de este sábado en Puntarenas tuvo un trágico final.

Esto debido a que uno de los dos hombres que fueron alcanzados por los disparos terminó perdiendo la vida poco después del ataque.

LEA MÁS: Balacera en Barranca deja dos heridos de gravedad

La Policía Judicial identificó al ahora fallecido como un joven apellidado Araya, de 26 años, mientras que el herido fue identificado como de apellido Ávalos, de 31 años.

Los hechos ocurrieron a eso de las 4:24 p.m. de este sábado en Barranca de Puntarenas, en las inmediaciones de la plaza de fútbol de esa localidad.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El ataque ocurrió cerca de la plaza de fútbol de Barranca. Foto: Archivo (IStock)

LEA MÁS: OIJ allanó el último lugar en el que se habría visto con vida a una de las víctimas de triple homicidio en San Mateo

“Lo que se maneja preliminarmente es que vecinos de la zona reportaron una balacera en el lugar y, al parecer, dos hombres resultaron heridos. Estos fueron trasladados en vehículos particulares, uno a la clínica de la localidad y el otro al hospital Monseñor Sanabria, este último fue declarado fallecido antes de su ingreso”, indicó el OIJ.

LEA MÁS: Jovencita delató a extranjera al contarle a policía que esta la llevó forma ilegal a Costa Rica

Según los investigadores que atendieron el caso, Araya falleció a consecuencia de disparos que recibió en el cuello, la mano derecha y la espalda.

De momento las autoridades no han determinado cuál habría sido el móvil del mortal ataque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Balacera BarrancaHomicidio Barranca
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.