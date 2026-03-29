Balacera alcanzó a dos hombres en Puntarenas, uno de ellos terminó perdiendo la vida

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que la balacera ocurrida la tarde de este sábado en Puntarenas tuvo un trágico final.

Esto debido a que uno de los dos hombres que fueron alcanzados por los disparos terminó perdiendo la vida poco después del ataque.

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La Policía Judicial identificó al ahora fallecido como un joven apellidado Araya, de 26 años, mientras que el herido fue identificado como de apellido Ávalos, de 31 años.

Los hechos ocurrieron a eso de las 4:24 p.m. de este sábado en Barranca de Puntarenas, en las inmediaciones de la plaza de fútbol de esa localidad.

El ataque ocurrió cerca de la plaza de fútbol de Barranca. Foto: Archivo (IStock)

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“Lo que se maneja preliminarmente es que vecinos de la zona reportaron una balacera en el lugar y, al parecer, dos hombres resultaron heridos. Estos fueron trasladados en vehículos particulares, uno a la clínica de la localidad y el otro al hospital Monseñor Sanabria, este último fue declarado fallecido antes de su ingreso”, indicó el OIJ.

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Según los investigadores que atendieron el caso, Araya falleció a consecuencia de disparos que recibió en el cuello, la mano derecha y la espalda.

De momento las autoridades no han determinado cuál habría sido el móvil del mortal ataque.